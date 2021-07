Bắt "hot girl" trốn nã về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý

Ngày 3/7, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết Công an huyện Pác Nặm mới đây đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Hoa (SN 2004, trú tại thôn Thành Trung, xã Dĩnh Trì, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

Nguyễn Thị Hoa là đối tượng bị Công an huyện Pác Nặm phát lệnh truy nã về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 31/8/2020, khi được nhóm bạn mời đi hát tại quán karaoke Quán Chòi (địa chỉ tại thôn Nà Lẹng, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm), Nguyễn Thị Hoa đã mang theo 1 điếu thuốc lá tẩm tinh dầu “cỏ” để sử dụng.

Có 5 người sử dụng chung điếu thuốc lá tẩm tinh dầu “cỏ” của Hoa mang đến là Tạ Văn Phấu (26 tuổi); Triệu Văn Chiêu (21 tuổi) và Triệu Văn Viện (27 tuổi) cùng trú tại xã Sơn Lập (huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng); Trương Văn Trọng (26 tuổi) và Hoàng Văn Shoong (28 tuổi) cùng trú tại thôn Nà Phầy (xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm).

Sau khi sử dụng, 3 người gồm Trọng, Phấu và Chiêu bị hôn mê và được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm. Qua xét nghiệm các đối tượng thì Chiêu, Viện và Shoong có kết quả dương tính với ma túy. Kết quả trưng cầu giám định đối với tang vật phát hiện có chất ma túy là 4-fluoro MDMB-BUTICANA.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Pác Nặm đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hoa. Trong quá trình điều tra, Hoa không có mặt tại địa phương, ngày 16/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Pác Nặm đã ra Quyết định truy nã bị can đối với Hoa.

Ngày 30/6, sau khi xác định được đối tượng Hoa đang có mặt tại thôn Hương Vị (xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc), Công an huyện Pác Nặm phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt giữ đối tượng và di lý về Bắc Kạn để phục vụ công tác điều tra theo quy định.