Thông tin trên được Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu ( C03 ), Bộ Công an cho biết tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức chiều 7/7.

Cùng tội danh, C03 cũng đã khởi tố và bắt tạm giam, Ông Trần Hoài Nam – Phó Tổng giám đốc PJICO ; Ông Đặng Quang Dũng – Phó Giám đốc PJICO, phụ trách Ban giám định bồi thường xe cơ giới; Ông Đinh Quốc Thịnh – Phó Giám đốc Ban giám định bồi thường xe cơ giới.

Ông Đào Nam Hải và bà Nguyễn Thị Hương Giang – hai cựu Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) bị khởi tố.

Ngoài ra, 4 giám định viên thuộc Ban giám định bồi thường xe cơ giới cũng bị khởi tố với vai trò đồng phạm trong vụ án.

Ông Đào Nam Hải (51 tuổi), có hơn 24 năm công tác tại PJICO, từng đảm nhiệm nhiều vị trí then chốt. Từ tháng 3/2022, rời PJICO, ông chính thức giữ chức Tổng giám đốc Petrolimex và là thành viên HĐQT Tập đoàn. Đến tháng 6/2025, ông bị miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Petrolimex và tạm đình chỉ tư cách thành viên HĐQT để phục vụ công tác điều tra.

Bà Nguyễn Thị Hương Giang (50 tuổi), có gần 28 năm công tác tại PJICO. Từng giữ nhiều vị trí quản lý cấp cao trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc PJICO. Bà Hương đảm nhiệm vai trò điều hành cao nhất trong hơn 3 năm. Tháng 5/2025, bà bị miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc PJICO.

Trước đó, vào ngày 6/5/2025, lực lượng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Cảnh sát cơ động thuộc Bộ Công an đột xuất khám xét trụ sở chính của PJICO tại tòa nhà trên phố Tây Sơn , Hà Nội.

PJICO – Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex, là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam. Doanh nghiệp có vốn điều lệ: 1.109 tỷ đồng Vốn chủ sở hữu: 1.907 tỷ đồng. Tổng tài sản: 8.425 tỷ đồng

Các sản phẩm chủ lực của PJICO gồm: Bảo hiểm xe cơ giới (đóng góp doanh thu lớn nhất); Bảo hiểm sức khỏe; Bảo hiểm tài sản và hỗn hợp; Bảo hiểm kỹ thuật và Bảo hiểm hàng không và hàng hải.

Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ quy mô, cơ chế, đường dây nhận hối lộ tại PJICO và các cá nhân liên quan.