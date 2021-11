Bắt giữ xe tải vận chuyển gần 1 tấn tôm chứa tạp chất

Sáng 4/11, Thượng tá Bùi Trung Kiên- Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ gần 1 tấn tôm chứa tạp chất khi đang được trên đường vận chuyển đi tiêu thụ.

Theo đó, vào khoảng 21h tối 3/11, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận khóm 5, phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh đã tiến hành dừng và kiểm tra xe tải biển kiểm soát 94C-037.61, do tài xế Lâm Văn Toàn (SN 1994), ngụ phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai điều khiển theo hướng từ Bạc Liêu đi Cà Mau.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phương tiện đang vận chuyển 24 thùng xốp chứa hơn 960kg tôm nguyên liệu có tạp chất là CMC (phụ gia tạo đặc, tạo nhớt).

Tài xế khai nhận vận chuyển số tôm chứa tạp chất trên để bán cho các Công ty, xí nghiệp thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ./.