Bắt giữ Vũ Thị Phương Thảo sinh năm 1999

Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Vũ Thị Phương Thảo (SN: 1999, trú tại: xã Hát Môn, TP. Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, vào ngày 27/8/2025, Công an xã Phúc Thọ nhận được tin trình báo của anh N.Q.P (SN: 2001, trú tại: xã Cổ Đô, TP Hà Nội) về việc bị một người nữ giới quen trên mạng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 30 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phúc Thọ đã xác minh, làm rõ đối tượng lừa đảo là Vũ Thị Phương Thảo (SN: 1999, trú tại: xã Hát Môn, TP Hà Nội).

Vũ Thị Phương Thảo

Tại cơ quan Công an, Thảo khai nhận do nợ tiền của nhiều người không có tiền trả nên đối tượng đã nảy sinh ý định lập các tài khoản Facebook ảo tên “Kim Ly”, “Trần Trang Hà”… rồi vào ứng dụng hẹn hò trên mạng xã hội để đăng bài dụ dỗ những nam giới muốn tìm kiếm người yêu. Khi đã làm quen được mọi người, Thảo giới thiệu mình làm nhân viên các ngân hàng HDbank, MBbank đang cần chạy chỉ tiêu mở thẻ ngân hàng. Lợi dụng sự tin tưởng của bạn trai, Thảo tự ý tải các app VIKKI hoặc ViettelMoney, đăng ký mở tài khoản rồi vay tiền tín dụng. Sau đó, đối tượng chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng của mình để chiếm đoạt. Ngoài vụ việc trên, Công an xã Phúc Thọ đã đấu tranh làm rõ Thảo đã thực hiện 02 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác với số tiền khoảng 100 triệu đồng.

Ngày 26/9/2025, căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Vũ Thị Phương Thảo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.