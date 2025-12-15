Bắt giữ Trương Thị Huyền sinh năm 2002

Công an xã Bảo Đài (tỉnh Bắc Ninh) mới đây đã kịp thời điều tra, làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản xảy ra tại một đám cưới trên địa bàn, thu hồi toàn bộ tang vật theo quy định.

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình tổ chức đám cưới tại gia đình anh Nguyễn Mạnh D. (sinh năm 1996, trú thôn Dĩnh Bạn, xã Bảo Đài), gia chủ phát hiện bị mất một chiếc ví da bên trong có tiền mặt cùng một số giấy tờ tùy thân. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt khoảng 9,5 triệu đồng.

Chân dung Trương Thị Huyền. Ảnh: Báo Bắc Ninh

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Bảo Đài đã nhanh chóng triển khai lực lượng, tiến hành xác minh, thu thập thông tin và rà soát các đối tượng nghi vấn liên quan đến vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an đã xác định và làm rõ đối tượng trộm cắp là Trương Thị Huyền (sinh năm 2002, trú thôn Đìa, xã Yên Thế, tỉnh Bắc Ninh).

Đáng chú ý, đối tượng Huyền là em họ của chú rể. Lợi dụng thời điểm gia đình đi đón dâu, trong nhà không có người trông coi, Huyền đã lấy trộm tài sản của gia chủ. Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Hiện vụ việc đang được Công an xã Bảo Đài tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.