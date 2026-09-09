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Bắt giữ Trương Hoàng Dã SN 2003 liên quan loạt mã QR xuất hiện khắp các khu chợ

Minh Tuệ
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Lợi dụng lúc rạng sáng vắng người, Trương Hoàng Dã (21 tuổi) đã cầm theo kéo, hồ dán và xấp mã QR tài khoản cá nhân đi "phủ sóng" khắp các chợ để chiếm đoạt tiền chuyển khoản của tiểu thương.

Ngày 9/9, Công an TP.Đồng Nai cho biết, Công an xã Phước đang điều tra vụ nam thanh niên tráo đổi mã QR thanh toán, chiếm đoạt tiền tại các sạp hàng trên địa bàn.

Trước đó, rạng sáng 7/9, Tổ tuần tra 161 Công an xã Phước An làm nhiệm vụ trên đường Hùng Vương (thuộc ấp Phước Long) đã phát hiện, kiểm tra Trương Hoàng Dã (SN 2003, quê tỉnh An Giang; tạm trú tại phường Nhơn Trạch, TP.Đồng Nai).

Bắt giữ Trương Hoàng Dã SN 2003 lừa đảo chiếm đoạt tiền qua mã QR tại chợ - Ảnh 1.

Đối tượng Trương Hoàng Dã. Ảnh: CACC

Qua đó, cơ quan chức năng thu giữ trên người Dã 1 túi nilon chứa 90 mã QR được photocopy, 4 chai hồ dán, 1 kéo và 1 cuộn băng keo.

Bước đầu Dã khai nhận đã dùng mã QR tài khoản cá nhân dán đè lên mã QR thanh toán của các sạp hàng tại các chợ và dọc tuyến đường Hùng Vương nhằm chiếm đoạt tiền, thu lợi bất chính khoảng 20 triệu đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an thông báo và đề nghị các hộ kinh doanh, người dân trên địa bàn từng bị tráo đổi, dán đè mã QR thanh toán nhanh chóng đến trụ sở Công an xã Phước An trình báo, cung cấp thông tin để xác định chi tiết thiệt hại và làm rõ thủ đoạn của đối tượng.

Tags

Đồng Nai

mã QR

chiếm đoạt tiền

xã phước an

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