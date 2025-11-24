Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày 24/11 cho biết, Công an phường Vũng Áng vừa bắt giữ Trần Minh Lưng (SN 1998, quê xã Phương Bình, TP Cần Thơ) tại một nhà trọ sau hơn 3 tháng lẩn trốn hành vi đâm trọng thương người khác ở Đồng Nai.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 1/8/2025, Lưng đến hát tại quán Karaoke Diamond (ấp Bình Lâm, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai). Tại đây, Lưng xảy ra mâu thuẫn với anh N.H.S. là người hát cùng phòng.

Đối tượng Trần Minh Lưng - Ảnh: CA Hà Tĩnh

Trong lúc xô xát, Lưng dùng con dao dài 20cm mang sẵn trong người đâm liên tiếp nhiều nhát vào lưng anh S. Gây án xong, đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai sau đó đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Minh Lưng.

Qua công tác quản lý cư trú, đơn vị phát hiện Lưng đang ẩn náu trên địa bàn nên tiến hành vây bắt. Sau khi bị bắt giữ vào chiều tối 23/11, Công an phường Vũng Áng đã bàn giao nghi phạm cho Công an xã Long Thành (tỉnh Đồng Nai) để di lý về địa phương tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.