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Bắt giữ thành công Tạ Duy Khánh SN 2005

Trang Anh
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Công an truy bắt thành công đối tượng Tạ Duy Khánh khi đang lẩn trốn tại nhà một người dân.

Công an tỉnh Cà Mau cho biết, qua công tác nắm tình hình và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi “Giết người”.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đang thụ lý, điều tra vụ án “Giết người” phát hiện ngày 25/10/2025 tại Khóm 25, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau do đối tượng Tạ Duy Khánh (sinh năm 2005, ngụ Ấp 10C, xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) thực hiện. Tuy nhiên, sau khi thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng đã bỏ trốn.

Đối tượng Tạ Duy Khánh tại thời điểm bị bắt giữ - Ảnh: Gia Lai

Ngày 19/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Tạ Duy Khánh về tội “Giết người”; đồng thời, xác lập chuyên án để truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và công tác xác minh và triển khai kế hoạch phá án, Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau phối hợp với Công an xã Ia Dom và Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai đã tổ chức xác minh, truy bắt thành công đối tượng truy nã Tạ Duy Khánh khi đang lẩn trốn tại nhà một người dân thuộc thôn Mook Trang, xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai.

Hiện đối tượng đã được di lý về địa phương để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

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