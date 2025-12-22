Bắt giữ Phan Văn Đệ sinh năm 1983

Công an phường Cẩm Lệ (Đà Nẵng) ngày 22/12 cho biết vừa bắt giữ Phan Văn Đệ (SN 1983, trú phường An Hải, TP Đà Nẵng) để điều tra hành vi trộm iPhone 16 Pro Max của một phụ nữ để trong ô tô không khóa cửa vào tối 14/12.

Sự việc xảy ra vào tối ngày 14/12, chị Lê Thị T. (trú tại K29 Trần Ngọc Sương, quận Cẩm Lệ) dừng ô tô trước nhà người thân nhưng do sơ suất đã không khóa cửa xe. Lợi dụng sơ hở này, kẻ gian đã lẻn vào lấy trộm một chiếc điện thoại iPhone 16 Pro Max rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo của bị hại, Công an phường Cẩm Lệ đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành rà soát và truy xét các đối tượng nghi vấn. Qua quá trình điều tra, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ Phan Văn Đệ.

Đối tượng Phan Văn Đệ - Ảnh: CA Đà Nẵng

Tại cơ quan công an, Đệ đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đối tượng khai nhận khi phát hiện chiếc ô tô không khóa cửa, thấy tài sản có giá trị để bên trong nên đã nảy sinh ý định trộm cắp. Điện thoại được mua khoảng 01 năm, trị giá lúc mua gần 40.000.000 đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc này, cơ quan công an cũng đưa ra khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản cá nhân, đặc biệt là trong thời điểm cuối năm và cận Tết Nguyên đán khi tội phạm trộm cắp thường có diễn biến phức tạp.



