Bắt giữ Phan Minh Trung và 16 người khác, thu giữ hơn 9 tấn xyanua

Ngày 22/10, Công an TP.HCM cho biết, trong 1 tháng qua đã phát hiện, khởi tố 5 vụ án, bắt giữ 17 bị can về tội “Mua bán, tàng trữ trái phép chất độc”, thu giữ hơn 9.480 kg xyanua, 315 kg axit sulfuric, 105 kg axit clolhidric cùng nhiều tang vật khác có liên quan; khẩn trương truy xét các đầu mối tiêu thụ xyanua tại 11 tỉnh, thành trên cả nước để thu hồi hơn 318,5 kg xyanua mua bán trái phép.

Từ sự phối hợp, cung cấp nguồn tin của Đài Truyền hình Việt Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Bình Thạnh phát hiện nhóm đối tượng lợi dụng vị trí công tác và sự quản lý lỏng lẻo của chủ doanh nghiệp, bị can Ngô Thị Như Huệ (Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH hóa chất Nam Phương) đã lập khống hợp đồng mua bán với đối tác để “tuồn” chất độc xyanua ra ngoài, bán lại cho hàng chục khách hàng tại nhiều tỉnh, thành với tổng số lượng khoảng 2,55 tấn, thu lợi bất chính 378.820.000 đồng.

Trong đó, bị can Nguyễn Đức Thành Huy sau khi mua xyanua từ Ngô Thị Như Huệ đã tiếp tục bán lại cho khoảng 326 khách hàng tại 9 tỉnh, thành phố (TP.HCM và các tỉnh Nghệ An, Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Bình Định, Quảng Nam, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai); thu lợi bất chính 253.734.000 đồng (tháng 9/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố đã khởi tố Ngô Thị Như Huệ và Nguyễn Đức Thành Huy).

Ngoài ra, ngày 12/9/2024, Công an quận Bình Thạnh tiếp nhận tin báo về vụ việc 1 phụ nữ tử vong tại nhà, nghi vấn tự tử bằng chất độc xyanua. Ban Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo Công an quận Bình Thạnh phối hợp Công an huyện Bình Chánh khẩn trương truy xét, làm rõ nguồn cung cấp xyanua trái phép trên.

Chỉ sau 1 ngày, các lực lượng đã phối hợp bắt giữ Phan Minh Trung (sinh năm: 1990; nơi ở hiện nay: xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh). Mở rộng điều tra, Công an huyện Bình Chánh đã triệt phá đường dây mua bán trái phép chất xyanua với số lượng lớn, “núp bóng” các công ty kinh doanh hóa chất.

Cụ thể: Nguyễn Thành Tài (sinh năm: 1994; nơi ở hiện nay: chung cư Belleza, phường Phú Mỹ, Quận 7) cấu kết cùng Hà Văn Việt (sinh năm: 1983; nơi ở hiện tại: Lô X, phường Tân Phong, Quận 7), Khúc Văn Hiếu (sinh năm: 1988; nơi ở hiện nay: Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú) thành lập 3 pháp nhân, được cơ quan chức năng cấp “Giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp” để nhập khẩu, kinh doanh hóa chất xyanua.

Sau khi có nguồn xyanua nhập khẩu theo Giấy phép được cấp, các đối tượng bán trái phép chất độc xyanua cho khách hàng không có giấy phép kinh doanh mua, bán hóa chất độc xyanua; không lập phiếu kiểm soát mua bán hóa chất độc nhằm tăng doanh thu cho công ty.

Khám xét khẩn cấp kho chứa hàng của 3 công ty trên tại TP.HCM, tỉnh Long An; cơ quan Công an phát hiện, thu giữ 3.950 kg xyanua. Bước đầu xác định, nhóm đối tượng trên đã bán trái phép hơn 400kg xyanua cho 4 trường hợp tại TP.HCM, thu lợi 40 triệu đồng; thu hồi hơn 27kg xyanua đã tiêu thụ trái phép ra thị trường.

Đối tượng Phan Minh Trung.

Đối tượng Nguyễn Thành Tài.

Đối tượng Hà Văn Việt.

Đối tượng Khúc Văn Hiếu.

Bên cạnh đó, Ban Giám đốc Công an Thành phố chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, khẩn trương phối hợp Công an các đơn vị, địa phương có liên quan triển khai quyết liệt Kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đối tượng nghi vấn mua bán hóa chất độc hại, nguy hiểm trên địa bàn Thành phố.

Trong đó, tập trung chuyển hóa địa bàn Quận 5, nơi tập trung nhiều các cơ sở xi mạ, chế tác kim loại và kinh doanh hóa chất, đặc biệt là chợ hóa chất Kim Biên.

Ngày 25/9/2024, Công an Thành phố đã thành lập 7 Tổ công tác tiến hành kiểm tra đồng loạt tại 21 địa điểm kinh doanh hóa chất nguy hiểm, độc hại xung quanh Chợ Kim Biên, Quận 5; qua đó đã phát hiện, thu giữ 433 chai chứa dung dịch hóa chất xyanua; 179 kg xyanua và 8 hũ hóa chất độc Potassium Gold Cyanide 62,8% (Kali vàng Xyanua).

Bước đầu xác định các sai phạm liên quan đến hành vi kinh doanh hóa chất không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

Từ kết quả kiểm tra nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Quận 5 đã củng cố tài liệu chứng cứ, khởi tố 3 vụ án “Tàng trữ, mua bán trái phép chất độc” tại Chi nhánh Công ty TNHH Tiến Phát, hộ kinh doanh xi mạ Điệp Xi và hộ kinh doanh Ngân Lợi; khởi tố 6 bị can về tội “Tàng trữ, mua bán trái phép chất độc” quy định tại Điều 311 Bộ luật Hình sự.

Lực lượng Công an khám xét khẩn cấp kho hàng của các đối tượng.