Bắt giữ nhóm cộng tác viên tạp chí tống tiền chủ tịch phường ở Hà Nội

Ngày 4/5, Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giữ 3 đối tượng để điều tra tội Cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 26/4, Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục An ninh điều tra (Bộ Công an) phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP Hà Nội bắt quả tang Đinh Tiến Sơn (SN 1998, trú tại xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, TP Hà Nội) nhận tiền của một cá nhân để gỡ bài viết trên trang web “Xaydungvadothi.net”. Nội dung bài viết phản ánh công tác quản lý xây dựng của các phường trên địa bàn TP Hà Nội.

Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra bắt thêm 2 người là Nguyễn Phước Hải (SN 1988, trú tại Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, cộng tác viên Tạp chí thương hiệu và pháp luật) và Nguyễn Quang Dũng (SN 1986, trú tại Tràng Xá, Võ Nhai, Thái Nguyên, cộng tác viên Tạp chí Doanh nghiệp và thương hiệu nông thôn).

Các bị can trong vụ án.

Kết quả điều tra bước đầu, Nguyễn Quang Dũng là chủ mưu, quản trị 18 trang web có giao diện giống các trang web của báo chính thống để người đọc nhầm lẫn. Dũng liên kết các cộng tác viên báo chí, sau đó chỉ đạo Phạm Phước Hải đi thu thập thông tin, chụp ảnh các công trình có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn Hà Nội, đưa thông tin lại cho Dũng để viết và đăng bài trên trang web.

Sau đó, Dũng gửi đường link bài viết trên web cho Hải. Hải đến gặp trực tiếp các chủ tịch phường có sai phạm, tự giới thiệu là cộng tác viên Tạp chí thương hiệu và pháp luật, cho họ xem đường link và lấy số điện thoại.

Tang vật vụ án.

Tiếp đó, Hải giao cho Sơn sử dụng số điện thoại khác gửi đường link bài viết, đồng thời nhắn tin đe dọa và yêu cầu lãnh đạo phường đưa tiền để gỡ bài. Nếu lãnh đạo phường không đồng ý, chúng sẽ đăng tiếp bài nữa trên trang web khác, đến khi cán bộ đồng ý gặp đưa tiền thì thôi.

Khi bị hại đồng ý đưa tiền, Hải chỉ đạo Sơn đi gặp và lấy tiền về chia làm 3 phần: Hải 20%, Sơn 20%, Dũng 60% số tiền cưỡng đoạt được.

Cùng thủ đoạn trên, từ năm 2019 đến nay, Dũng còn lập nhiều trang web và liên kết các tạp chí không chính thống để cùng đăng bài đe dọa rất nhiều phường trên địa bàn TP Hà Nội.