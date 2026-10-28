Bắt giữ Nguyễn Văn Tấn Đạt SN 1998

Đây là đối tượng đang bị truy nã về hành vi can tội sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 27/10, Công an xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long cho biết đã phối hợp với Công an xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Văn Tấn Đạt (sinh năm 1998, cư trú ấp Bờ Còng, xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long).

Cơ quan Công an làm việc với Nguyễn Văn Tấn Đạt (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Được biết, sau khi thực hiện hành vi vi phạm, Đạt đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương, liên tục thay đổi nơi ở nhằm che giấu tung tích và né tránh sự phát giác của lực lượng chức năng.

Ngày 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Tấn Đạt về hành vi can tội sử dung trái phép chất ma túy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Càng Long đã phát hiện Đạt đang lẩn trốn tại thôn Bon Rlong Phe, xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng.

Ngay sau khi xác định chính xác vị trí của Đạt, Công an xã Càng Long đã nhanh chóng phối hợp với lực lượng Công an địa phương tổ chức bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tấn Đạt.

Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.