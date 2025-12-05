Bắt giữ Nguyễn Thị Kiều Giang sinh năm 1995

Ngày 5-12, Công an xã Mỹ Thuận (tỉnh Vĩnh Long) thông tin đang làm rõ vụ cướp giật tài sản xảy ra tại chợ Tầm Vu, khiến một phụ nữ bị mất dây chuyền vàng trị giá khoảng 150 triệu đồng.

Theo xác minh ban đầu, sáng 4-12, bà N.T.T.N. (sinh năm 1978, ngụ xã Mỹ Thuận) đến chợ mua sắm thì bất ngờ bị hai đối tượng áp sát, giật sợi dây chuyền vàng nặng khoảng 1,5 lượng rồi tẩu thoát.

Chân dung Giang và Quang. Ảnh: NLĐ

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Mỹ Thuận đã triển khai lực lượng, huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ kết hợp cùng các lực lượng hỗ trợ, lập nhiều chốt chặn và tổ tuần tra lưu động để truy bắt nghi phạm.

Chỉ trong hơn 20 phút, lực lượng chức năng đã phát hiện, khống chế và bắt giữ hai đối tượng liên quan, gồm Nguyễn Thị Kiều Giang (sinh năm 1995) và Nguyễn Thế Quang (sinh năm 1999), cùng trú tại tỉnh An Giang.

Khám xét ban đầu, công an thu giữ lại sợi dây chuyền vàng của nạn nhân cùng nhiều tang vật có liên quan. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.