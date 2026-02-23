Bắt giữ người phụ nữ thu tiền đỗ xe trái phép trên đường vào đền Bà chúa Then

Ngày 22/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Mùi (SN 1979, trú tại thôn Việt Hương, xã Kép, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Công an thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Mùi. (Ảnh: Công an Bắc Ninh)

Trước đó, quá trình nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh nắm được thông tin ngày 21/2, tài khoản Facebook "Nhà DL Kiên Khuyên" đăng tải clip phản ánh nội dung một người phụ nữ to tiếng chửi bới, yêu cầu thu tiền đỗ xe của người dân đi hành lễ tại đền Bà chúa Then và đền Cô bé Chí Mìu (thuộc xã Kép, tỉnh Bắc Ninh).

Kết quả xác minh, xác định ngày 21/2/2026, Nguyễn Thị Mùi có hành vi thu tiền trông giữ xe trái phép tại đoạn đường vào đền Bà chúa Then và đền Cô bé Chí Mìu.

Đối tượng còn có các hành vi chửi bới, giật chìa khóa xe của tài xế là anh N.M.K. với mục đích buộc phải trả tiền, nếu không sẽ không trả chìa khóa và không cho xe di chuyển, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và bức xúc trong dư luận.

Lực lượng chức năng cũng xác định trong ngày 21/2, Nguyễn Thị Mùi đã thu tiền đỗ xe của khoảng 10 người với số tiền là 420.000 đồng. Cơ quan điều tra đã thu giữ toàn bộ số tiền 420.000 đồng, 1 chiếc xe máy điện màu đỏ, đen và 1 chiếc điện thoại di động iPhone Xs màu vàng của Nguyễn Thị Mùi.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị các cá nhân bị thu tiền trái quy định khi đi lễ tại các đền thuộc địa bàn xã Kép, tỉnh Bắc Ninh khẩn trương liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự để được giải quyết.

Cơ quan Công an đề nghị ban quản lý các đền, chùa, các cơ sở thờ tự khác và ban tổ chức các Lễ hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cần bố trí khu vực trông giữ xe và tổ chức trông, giữ xe theo đúng quy định, không để tạo điều kiện hình thành các điểm trông, giữ xe tự phát, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự.

Cơ quan Công an khuyến cao người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tự ý tổ chức các hoạt động kinh doanh, dịch vụ khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép; không sử dụng hành lang, vỉa hè, lòng lề đường để phục vụ kinh doanh, bán hàng. Đồng thời, khi phát hiện các hành vi vi phạm, người dân cuần kịp thời báo tin ngay cho cơ quan công an để được kiểm tra, xử lý theo quy định.