Bắt giữ Ngô Hữu Mạnh và Phạm Tiến Đạt

Chỉ sau 6 giờ tiếp nhận tin báo về vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Tổ hình sự khu vực 4 và Công an phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu đã truy xét, làm rõ 2 đối tượng gây án.

Trước đó, khoảng 5 giờ ngày 3/3, chị Nguyễn Thị Tr (53 tuổi), trú phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu điều khiển xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Tất Thành hướng từ quận Liên Chiểu xuống quận Thanh Khê.

Phạm Tiến Đạt cùng tang vật thu giữ trong vụ án

Khi vừa qua ngã ba Nguyễn Tất Thành - Phan Văn Định (thuộc phường Hoà Khánh Bắc) thì bất ngờ có 2 nam thanh niên đi trên 1 xe máy áp sát từ phía sau, bên trái và bất ngờ giật túi xách (bên trong có 2 điện thoại di động và khoảng 3 triệu đồng) chị Tr. đang treo trên móc bên trái xe rồi tăng ga tẩu thoát.

Sau khi sự việc xảy ra, chị Tr. đến cơ quan Công an trình báo. Tiếp nhận thông tin trên, nhận thấy các đối tượng thực hiện hành vi rất chuyên nghiệp, nghiên cứu kỹ địa bàn để tránh sự giám sát của hệ thống camere an ninh và chọn thời điểm gây án lúc sáng sớm khi có ít người qua lại, chứng kiến…, Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự cử trinh sát xuống địa bàn, phối hợp với Tổ Cảnh sát hình sự khu vực 4 và Công an phường Hòa Khánh Bắc khẩn trương vào cuộc điều tra.

Phương tiện 02 đối tượng sử dụng để gây án

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 6 giờ tập trung xác minh, truy xét, lực lượng Công an đã làm rõ 2 đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản nêu trên là Ngô Hữu Mạnh (16 tuổi), trú xã Hoà Sơn và Phạm Tiến Đạt (18 tuổi), trú xã Hòa Liên, cùng huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng.

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, sau khi cướp giật được túi xách, cả 2 chạy xe máy qua các tuyến đường có ít camera giám sát, khi đến một địa điểm vắng người trong Khu công nghiệp Hòa Khánh, 2 đối tượng kiểm tra túi xách thì phát hiện có 2 điện thoại di động và số tiền khoảng 3 triệu đồng nên đã lấy tiền, còn vứt túi xách chứa 2 điện thoại vào cống thoát nước để tránh bị truy vết theo định vị…

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra làm rõ.