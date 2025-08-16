Bắt giữ nghi phạm sát hại tài xế xe ôm công nghệ ở TP.HCM

Khoảng 22h ngày 15/8, người dân sống trong hẻm 314 đường Huỳnh Thị Hai (phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM) nghe nhiều tiếng la hét.

Khi chạy đến kiểm tra, họ phát hiện tài xế xe ôm công nghệ đã tử vong, trên cổ có vết cắt sâu.

Hiện trường vụ án mạng.

Tại hiện trường, nạn nhân nằm cạnh chiếc xe máy Future biển số tỉnh Bạc Liêu (cũ) cùng túi xách, trong đó ví tiền vẫn còn nguyên.

Nhận tin báo, Công an phường Trung Mỹ Tây phối hợp Công an TP.HCM nhanh chóng phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ và truy tìm thủ phạm.

Ít giờ sau, nghi phạm bị bắt giữ, đưa về trụ sở để lấy lời khai.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông P. (SN 1978). Thi thể được chuyển về nhà xác phường Bình Hưng Hòa để làm các thủ tục pháp y.

Tháng trước, Công an tỉnh Bắc Ninh cũng bắt giữ Đặng Quang Dũng (SN 1992, trú xã Bố Hạ) để điều tra hành vi giết tài xế xe ôm Nguyễn Văn M. (SN 1959, trú xã Kép), cướp tài sản.

Ngày 22/7, ông M. mất liên lạc sau khi chở một thanh niên áo trắng đi về hướng Lạng Sơn. Sáng hôm sau, người dân phát hiện thi thể ông bị giấu dưới đồi lim ở xã Hữu Liên, Lạng Sơn, còn nghi phạm bỏ trốn.

Đến khoảng 16h55 ngày 23/7, Đặng Quang Dũng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực chợ Bố Hạ, xã Bố Hạ. Tại cơ quan công an, bước đầu Dũng khai nhận toàn bộ hành vi sát hại ông M. để cướp tài sản.