Bắt giữ nghi phạm sát hại người phụ nữ bán thịt lợn tại Ninh Bình

Minh Quang |

Chỉ sau vài giờ xảy ra vụ án, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình đã khống chế, bắt giữ nghi phạm liên quan vụ người phụ nữ tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể.

Trưa 25/4, Công an tỉnh Ninh Bình bắt giữ người đàn ông (SN 1983) để điều tra hành vi sát hại chị L.H.M. (SN 1995, trú tại xã Bình Minh).

Nghi phạm được xác định từ địa phương khác đến làm thuê và có quan hệ tình cảm với nạn nhân.

Nghi phạm sát hại người phụ nữ 31 tuổi bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ sau vài giờ gây án.

Rạng sáng cùng ngày, người dân địa phương bàng hoàng phát hiện thi thể một phụ nữ nằm gục trên đường, bên cạnh là chiếc xe máy. Qua kiểm tra ban đầu, trên người nạn nhân có nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra, nghi bị tấn công.

Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là chị M., làm nghề bán thịt lợn tại địa phương. Thời điểm gặp nạn, chị đang trên đường vận chuyển hàng xuống chợ để kịp phiên bán buổi sáng.

Sau khi nhận tin báo, Công an xã Bình Minh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Ninh Bình nhanh chóng phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ và truy xét đối tượng gây án.

Chị M. bị sát hại khi đang trên đường đi phiên chợ sáng.

Hiện nghi phạm đã bị áp giải về cơ quan điều tra để lấy lời khai, làm rõ động cơ gây án và các tình tiết liên quan.

Cách đây 10 ngày, tại Nghệ An cũng xảy ra vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm . Cụ thể, trưa 15/4, nam thanh niên tên H. đến phòng trọ của bạn gái là N.T. (SN 2004, sinh viên năm cuối Đại học Vinh) trên đường Phạm Kinh Vỹ, phường Trường Vinh.

Tại đây, giữa hai người xảy ra cãi vã. Trong lúc mâu thuẫn, nam thanh niên dùng hung khí tấn công, khiến cô gái tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, H. dùng dao tự tử.

Nghe thấy tiếng động bất thường, người dân xung quanh chạy sang kiểm tra, phát hiện sự việc và đưa nam thanh niên đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân nữ không qua khỏi.

Được biết, cả H. và nạn nhân đều quê ở Thanh Hóa.

