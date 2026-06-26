HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt giữ nam thanh niên hiếp dâm bé gái 12 tuổi nhà hàng xóm

Huy Nguyễn
|

Ngày 26/6, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT của đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Thái về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Trước đó, ngày 13/6/2026, ngay khi nhận được thông tin về vụ việc có dấu hiệu "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" xảy ra tại thôn Trại Giữa, xã Đầm Hà, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ninh) phối hợp với Công an xã Đầm Hà nhanh chóng huy động lực lượng để xác minh, điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã tiến hành triệu tập đối tượng nghi vấn Hoàng Văn Thái (SN 1999, trú tại thôn Trại Giữa, xã Đầm Hà) đấu tranh, làm rõ.

Tại cơ quan Công an, trước những chứng cứ, tài liệu sắc bén, đối tượng Hoàng Văn Thái đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai ban đầu, khoảng 18h ngày 12/6, Thái sang nhà hàng xóm ăn uống. Đến khoảng 0h30 sáng 13/6, sau khi đã uống nhiều bia, Thái đi về. Tuy nhiên, đối tượng không về nhà mình mà đi sang nhà anh B.V.N (SN 1996), cũng là hàng xóm của Thái.

Thời điểm này, anh B.V.N. không có nhà, bên trong chỉ có hai con gái anh N. đang ngủ.

Khi thấy cháu B.N.N (SN 2014, chưa đủ 12 tuổi) đang nằm ngủ một mình ở phòng ngoài, Thái đã nảy sinh ý định và thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với cháu. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng chó sủa ngoài sân, lo sợ có người đi vào nhà bị phát hiện, Thái mới dừng lại.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Thái về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Vụ bộ xương trong khu đô thị: Nghi vấn nạn nhân là một MC
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

hiếp dâm bé gái

Phòng Cảnh sát Hình sự

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

01:23
34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

01:49
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

01:03
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại