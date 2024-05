Bắt giữ kẻ giả cảnh sát hình sự, mang theo còng số 8 để chặn xe vi phạm

Ngày 18/5, theo thông tin từ Phòng Tham mưu, Công an TP.HCM, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Khoa Minh (SN 2005, trú Phường 10, Quận 8) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Nguyễn Khoa Minh tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo cơ quan công an, ngày 4/5, Tổ tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự của Công an TP Thủ Đức phát hiện đám đông tụ tập tại giao lộ đường số 7 - đường số 8 (phường An Lợi Đông, TP Thủ Đức).

Quá trình kiểm tra, Tổ tuần tra nhận thấy Nguyễn Khoa Minh và T.V.K (SN 2007, trú Phường 11, Quận 5) có dấu hiệu nghi vấn nên đưa 2 người cùng một số người liên quan về trụ sở công an làm việc.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Khoa Minh khai nhận đã rủ T.V.K đến Khu đô thị Sala (phường An Lợi Đông, TP Thủ Đức) giả làm cảnh sát hình sự để chặn xe không có gương chiếu hậu, không đội nón bảo hiểm.

Khi đi Minh mặc áo khoác in logo Công an nhân dân và mang theo còng số 8. Trước khi bị Tổ tuần tra của Công an TP Thủ Đức phát hiện, Minh và K. đã giả làm cảnh sát hình sự và chặn 3 xe.

Đối với hành vi của T.V.K, công an tiếp tục củng cố chứng cứ, xác minh thêm một số nội dung để xử lý theo quy định của pháp luật.