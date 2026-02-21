HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt giữ kẻ dùng súng cướp ô tô sau 1 giờ gây án ở Bắc Ninh

VĂN CHƯƠNG |

Sau gần 1 giờ dùng súng đe dọa, cướp xe ô tô Toyota Vios tại xã Nhã Nam (Bắc Ninh), Trung đã bị lực lượng công an truy bắt, khống chế khi đang tẩu thoát trên đường.

Sáng 21/1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tạm giữ hình sự Phạm Đình Trung (SN 1987, trú tại TDP Tiến Phan 1, xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Bắt giữ kẻ cướp ô tô Bằng súng tại Bắc Ninh sau 1 giờ gây án - Ảnh 1.

Phạm Đình Trung cùng tang vật là khẩu súng. (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Trước đó, tối 20/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo về vụ cướp tài sản có sử dụng vũ khí xảy ra trên địa bàn xã Nhã Nam.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h20 cùng ngày, tại thôn Tiến Thắng (xã Nhã Nam), anh P.T.T (SN 1993) dừng ô tô hiệu Toyota Vios trị giá khoảng 250 triệu đồng bên đường để vào mua hàng tạp hóa thì bất ngờ bị một nam thanh niên dùng súng đe dọa, cướp xe rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương triển khai lực lượng truy xét, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an cơ sở tổ chức chốt chặn trên nhiều tuyến giao thông trọng điểm.

Bắt giữ kẻ cướp ô tô Bằng súng tại Bắc Ninh sau 1 giờ gây án - Ảnh 2.

Hiện trường vụ vây bắt. (Ảnh: Cắt từ clip).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, cùng sự hỗ trợ của người dân, đến 20h10 cùng ngày, tại tuyến tỉnh lộ 295B, đoạn qua TDP Nếnh, phường Nếnh, lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công đối tượng gây án là Phạm Đình Trung (SN 1987, trú tại TDP Tiến Phan 1, xã Nhã Nam), thu giữ toàn bộ tang vật liên quan.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã tạm giữ hình sự đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Phẫn nộ clip con đánh mẹ già gãy tay tối mùng 3 Tết
Tags

công an bắc ninh

Công an tỉnh Bắc Ninh

Phòng Cảnh sát Hình sự

dùng súng cướp ô tô

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại