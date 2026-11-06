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Bắt giữ hơn 25 kg cần sa, hàng trăm cây thuốc lá nung nóng ở Nội Bài

Việt Linh
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Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội phát hiện, bắt giữ hơn 400 cây thuốc lá nung nóng và hơn 25 kg thảo mộc nghi là cần sa, vận chuyển trái phép. Các vụ việc đang được xác minh, điều tra và xử lý

Sáng 6/11, Cục Hải quan cho biết hải quan c ửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài vừa phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện hai vụ việc liên quan đến vận chuyển trái phép thuốc lá nung nóng và thảo mộc nghi là cần sa qua cửa khẩu.

Trong tháng 10, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, kiểm soát rủi ro và phân tích hình ảnh soi chiếu hành lý ký gửi, lực lượng Hải quan phát hiện dấu hiệu nghi vấn đối với 4 hành khách tại khu vực cửa hải quan số 6 và số 7, Nhà ga hành khách quốc tế T2.

- Ảnh 1.

Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện, bắt giữ hơn 400 cây thuốc lá nung nóng vận chuyển trái phép. Ảnh: Cục Hải quan.

Qua kiểm tra thực tế hành lý, lực lượng chức năng phát hiện các hành khách mang theo thuốc lá nung nóng nhãn hiệu TEREA, không thực hiện khai báo theo quy định.

Tổng số tang vật thu giữ gồm hơn 400 cây thuốc lá nung nóng.

Trước đó, tối 25/10, tại khu vực soi chiếu hành lý quá cảnh , Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, lực lượng Hải quan phối hợp với công an cửa khẩu và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành kiểm tra một kiện hành lý ký gửi của hành khách quốc tịch Tây Ban Nha. Hành khách này nối chuyến từ Nội Bài đến sân bay Charles de Gaulle (Pháp), dự kiến khởi hành lúc 23h50.

Qua soi chiếu, tổ công tác phát hiện bên trong vali có gói hàng hình chữ nhật. Kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện 2 gói hàng được quấn bằng nilon màu vàng - trắng hình chữ nhật, hút chân không, kích thước khoảng 40 x 70 cm, bên trong chứa thảo mộc khô (dạng hoa, lá, cành, nụ) đều là bộ phận của cây cần sa, có tổng trọng lượng khoảng hơn 25 kg.

Hiện vụ việc đã được chuyển giao cho Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP. Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tags

cần sa

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