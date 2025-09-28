Đối tượng Lê Quang Nhật bị bắt.

Theo điều tra, vào khoảng 22h30 ngày 6/5/2025, chị N.T.N.H (SN 1993, trú xã Điện Bàn Tây) điều khiển xe máy trên đường về nhà thì bị Nhật bám theo. Chờ đến khi nạn nhân đi vào đoạn đường vắng, đối tượng này liều lĩnh khống chế và có hành vi xâm hại.

Trước sự tấn công bất ngờ, chị H. chống trả quyết liệt, vừa tri hô vừa tìm cách thoát thân. Đúng lúc đó, người dân xung quanh kịp thời xuất hiện hỗ trợ khiến Nhật bỏ chạy khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã vào cuộc điều tra và nhanh chóng xác định Lê Quang Nhật chính là nghi phạm.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.