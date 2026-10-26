Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp bắt giữ Nguyễn Thị Hồng - đối tượng bị truy nã từ năm 2016 về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, sau 10 năm lẩn trốn qua nhiều địa phương.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vào lúc 21h ngày 22/10, Công an phường Cam Ly - Đà Lạt phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ Nguyễn Thị Hồng (SN 1970), thường trú tại số 102B Tô Vĩnh Diện, phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Nguyễn Thị Hồng bị truy nã theo Quyết định số 05/QĐ-TN ngày 01/8/2016 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có", quy định tại Điều 250 Bộ luật Hình sự năm 1999. Qua quá trình triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Cam Ly - Đà Lạt đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng chủ động xác minh, rà soát, nắm tình hình về đối tượng.

Trên cơ sở thông tin thu thập, xác minh, lực lượng Công an phát hiện Hồng xuất hiện tại khu vực ngã ba đường Nguyễn An Ninh - Ngô Quyền khi đang trên đường về thăm gia đình. Ngay sau đó, lực lượng Công an đã tổ chức tiếp cận, bắt giữ đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Phó Trưởng Công an phường đọc lệnh bắt đối tượng truy nã. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Trong suốt 10 năm lẩn trốn, Hồng thường xuyên thay đổi nơi ở, di chuyển qua nhiều địa phương trong tỉnh và một số tỉnh lân cận, mỗi nơi chỉ lưu lại trong thời gian ngắn. Do không có giấy tờ tùy thân, việc thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú gặp nhiều khó khăn, khiến Hồng chủ yếu làm những công việc lao động phổ thông như phụ bếp, rửa chén, phục vụ... với thời gian làm việc không ổn định. Cuộc sống nay đây mai đó, thiếu sự ổn định và những ràng buộc thông thường dần trở thành thực tế mà Hồng phải đối mặt trong những năm tháng trốn tránh pháp luật.

Mười năm trôi qua, có thể nơi ở đã thay đổi, công việc đã khác, cuộc sống cũng không còn như trước. Nhưng lệnh truy nã vẫn là lời nhắc nhở về trách nhiệm pháp lý chưa được giải quyết. Việc tiếp tục lẩn trốn không thể tự làm mất đi trách nhiệm ấy, mà còn khiến người bị truy nã phải đối mặt với nhiều trở ngại trong cuộc sống.

Khi phải che giấu thân phận, dè dặt trong các mối quan hệ và luôn lo ngại bị phát hiện, việc xây dựng một cuộc sống ổn định trở nên khó khăn hơn. Những nhu cầu tưởng chừng bình thường như hoàn thiện giấy tờ tùy thân, tìm kiếm việc làm lâu dài hay tiếp cận các chính sách an sinh xã hội theo điều kiện quy định cũng có thể phát sinh nhiều vướng mắc. Thời gian càng kéo dài, những cơ hội và sự bình yên mà một người mong muốn càng khó có thể trọn vẹn.

Vụ việc một lần nữa cho thấy, việc kéo dài thời gian lẩn trốn không đồng nghĩa với việc thoát khỏi trách nhiệm pháp lý. Dù đối tượng lẩn trốn trong thời gian dài, công tác xác minh, truy bắt vẫn được lực lượng Công an kiên trì thực hiện theo quy định của pháp luật.

Việc phối hợp bắt giữ thành công đối tượng truy nã không chỉ thể hiện quyết tâm đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Công an mà còn cho thấy việc lẩn trốn kéo dài không đồng nghĩa với việc đương nhiên được miễn trách nhiệm pháp lý. Đây cũng là kết quả của tinh thần trách nhiệm, sự kiên trì và phối hợp hiệu quả giữa Công an cơ sở với các đơn vị nghiệp vụ.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Lâm Đồng