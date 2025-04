Ngày 9/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Long An bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Tạ Thiên Huỳnh đang lẩn trốn tại xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Sau khi tiếp nhận nguồn tin về tội phạm “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, xảy ra ngày 22/01/2024 tại Thôn 8, xã Nam Chính, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Linh chuyển đến.

Ngày 19/3/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã ra Quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Tạ Thiên Huỳnh, sinh năm 1990, thường trú tại Tổ 4, thôn 2B, xã Đông Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận, là đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Đối tượng truy nã Tạ Thiên Huỳnh bị bắt giữ ngày 07/4/2025. Ảnh: CA Bình Thuận

Sau khi được Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Linh phê chuẩn các Quyết định, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiến hành xác minh, xác định bị can Tạ Thiên Huỳnh đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Căn cứ tính chất nguy hiểm của đối tượng, ngày 02/4/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Thuận đã xác lập chuyên án truy xét bí số 425N để huy động lực lượng áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, đề nghị xử lý nghiêm minh trước pháp luật nhằm răn đe tội phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Thuận xác định đối tượng truy nã Tạ Thiên Huỳnh đang lẩn trốn tại địa bàn tỉnh Long An.

Trong ngày 07/4/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Thuận đã cử một tổ công tác gồm 10 cán bộ chiến sỹ do đồng chí Thượng tá Nguyễn Quyết Nghị, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trực tiếp chỉ đạo nhanh chóng triển khai phối hợp với Công an tỉnh Long An để xác minh truy bắt.

Đến 23 giờ 20 phút ngày 07/4/2025, Tổ công tác phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Long An bắt giữ đối tượng truy nã Tạ Thiên Huỳnh đang lẩn trốn tại Ấp Thuận Hòa 2, xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Thuận đã di lý đối tượng Tạ Thiên Huỳnh về trụ sở Công an tỉnh Bình Thuận để điều tra mở rộng vụ án.