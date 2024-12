Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 15 năm lẩn trốn

Thực hiện đợt ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, vào hồi 15h ngày 15/12 tại bản Lũng Xá, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (Sơn La), Công an huyện Vân Hồ chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (Bộ Công an) phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm theo Quyết định truy nã số 03 ngày 7/9/2009 của Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Sồng A Páo tại cơ quan Công an.

Đối tượng bị bắt là Sồng A Páo, SN 1983, trú tại bản Lũng Xá, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ. Đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, thường xuyên ẩn náu trong nhà và mang theo súng bên người. Qua công tác nắm tình hình và bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công đối tượng.

Hiện Công an huyện Vân Hồ đã hoàn tất hồ sơ thủ tục bàn giao đối tượng cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (Bộ Công an) để xử lý theo quy định của pháp luật.