Bắt giữ đối tượng trốn truy nã 22 năm tại Lào

Ngày 18/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 17/5, tại cửa khẩu Tén Tằn (huyện Mường Lát), Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào) đã bàn giao đối tượng Sung Văn Gấu (sinh năm 1979 ở xã Pù Nhi, huyện Mường Lát cho Công an huyện Mường Lát, Thanh Hóa) để phục vụ công tác điều tra xử lý tội phạm. Đây là đối tượng bị Công an huyện Mường Lát truy nã từ năm 2002 về tội trộm cắp tài sản Điều 138 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Đối tượng Sung Văn Gấu khi bị bắt giữ. (Ảnh: CACC)

Trước đó, ngày 27/6/2002, Sung Văn Gấu và Cút Văn Lơi ở bản Na Tao, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát đến khu vực chăn thả trâu bò của người dân ở bản Cơm, xã Pù Nhi, giáp biên giới Việt Nam - Lào bắt trộm một con bò sau đó vượt biên sang bản Nặm Ngặn, Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn tiêu thụ. Tuy nhiên, do không chứng minh được nguồn gốc của con bò nên 2 đối tượng này đã bị chính quyền bản Nặm Ngặn tạm giữ. Lợi dụng lúc sơ hở, Sung Văn Gấu và Cút Văn Lơi đã bỏ trốn về Việt Nam.

Sau khi trốn về Việt Nam, ngày 02/7/2002 Cút Văn Lơi bị Công an xã Pù Nhi, huyện Mường Lát bắt giữ, còn Sung Văn Gấu bỏ trốn khỏi địa phương và bị Công an huyện Mường Lát ra Quyết định truy nã về hành vi trộm cắp tài sản.

Quá trình truy bắt, lần theo dấu vết của đối tượng Sung Văn Gấu, Công an huyện Mường Lát gặp rất nhiều khó khăn do địa bàn rộng, cách trở, đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào dài, có nhiều đường tiểu ngạch, dân cư sinh sống bên biên giới thưa thớt và có nhiều nét văn hóa tương đồng, đối tượng bị truy nã đã lâu, nhân dạng có nhiều thay đổi... nên rất khó xác định nơi đối tượng lẩn trốn.

Trong khi đó, các nguồn tin về mối quan hệ của Sung Văn Gấu mà người dân cung cấp rất hạn chế. Song bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần quyết tâm tấn công trấn áp tội phạm, không để các đối tượng vi phạm pháp luật ở ngoài xã hội, Công an huyện Mường Lát đã tập trung rà soát, kiên trì lần theo các manh mối và thông tin dù là nhỏ nhất về đối tượng... Qua đó lực lượng Công an huyện đã lần ra được tung tích và xác định Sung Văn Gấu hiện đang lẩn trốn ở huyện Mường Quăn (Lào).

Công an huyện Mường Lát tiếp nhận đối tượng Sung Văn Gấu từ Công an tỉnh Hủa Phăn. (Ảnh: CACC)

Thực hiện Biên bản hợp tác quốc tế về ANTT giữa Công an tỉnh Hủa Phăn và Công an tỉnh Thanh Hoá, Công an huyện Mường Lát đã thường xuyên phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin với Công an tỉnh Hủa Phăn để xác minh, bắt giữ.

Từ những thông tin do Công an huyện Mường Lát cung cấp, ngày 14/5/2024, Công an tỉnh Hủa Phăn đã phát hiện đối tượng Sung Văn Gấu đang lẩn trốn ở bản Hin Tắng, cụm Na Năng, huyện Mường Quăn, tỉnh Hủa Phăn và tiến hành bắt giữ đối tượng, sau đó di lý và bàn giao đối tượng Sung Văn Gấu cho Công an huyện Mường Lát để xử lý theo quy định của pháp luật.