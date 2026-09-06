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Bắt giữ đối tượng Phạm Văn Nhãn 66 tuổi

Trang Anh
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Phạm Văn Nhãn bị Công an huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang bắt quả tang về hành vi đánh bạc.


Ngày 5/09/2026, Công an tỉnh An Giang cho biết, Công an xã Hòa Hưng đã phối hợp với Công an xã Trường Xuân, tỉnh Đồng Tháp triển khai các biên biện pháp nghiệp vụ, truy bắt thành công đối tượng truy nã Phạm Văn Nhãn, sinh năm 1960, thường trú tại ấp Vĩnh Hòa 4, xã Vĩnh Hòa Hưng, tỉnh An Giang.

Trước đó, vào ngày 8/7/2024, Phạm Văn Nhãn bị Công an huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang bắt quả tang về hành vi đánh bạc xảy ra tại ấp Kinh Xuôi, xã Ngọc Thành (nay là ấp Kinh Xuôi, xã Ngọc Chúc, tỉnh An Giang).

Đối tượng Phạm Văn Nhãn - Ảnh: Công an An Giang

Trong quá trình thực hiện công tác điều tra, xác minh xử lý theo quy định của pháp luật đối tượng Nhãn bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 28/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã đối với Phạm Văn Nhãn về tội “Đánh bạc”.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Nhãn để tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Truy tố Nguyễn Đình Dụng 30 tuổi

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