Bắt giữ đối tượng giết bạn nhậu rồi phóng xe máy đến nhiều tỉnh để lẩn trốn

Ngày 19/3, Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ đối tượng giết bạn nhậu xảy ra tại xã Đắk Sắk (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) rồi bỏ trốn.



Theo thông tin ban đầu, ngày 13/3, Công an tỉnh Đắk Nông tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện tại nhà Trần Văn Quân (SN 1970, trú tại thôn Đắk Xô, xã Đắk Sắk) có một người đàn ông tử vong, trên người có nhiều vết thương.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, nạn nhân là ông Nguyễn Mạnh K. (1960, trú tại thôn Đắk Xô, xã Đắk Sắk).

Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy, nạn nhân bị 5 vết thương nghi vấn do bị dao đâm. Qua đó, cơ quan công an nhận định, vụ việc có dấu hiệu của tội phạm giết người.

Tuy nhiên, vụ việc xảy ra tại khu dân cư thưa thớt, không có ai biết. Trước tình hình này, lực lượng công an đã tập trung điều tra, xác minh và xác định đối tượng nghi vấn là Trần Văn Quân, chủ nhà, nơi xảy ra vụ việc, hiện đang vắng mặt tại địa phương.

Từ kết quả điều tra ban đầu, ngày 17/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án và xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ điều tra, truy bắt đối tượng.

Theo đó, nhiều tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Đắk Mil đã được cử đi các tỉnh, thành phố phía Nam phối hợp với công an địa phương, trong đó có Công an tỉnh Bình Dương và Bình Phước để xác minh, truy bắt đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối 18/3, tổ công tác Công an tỉnh Đắk Nông đã phát hiện chiếc xe máy mà đối tượng sử dụng làm phương tiện đi lại đang ở Bình Phước.

Tiếp tục truy tìm, công an phát hiện đối tượng có nhiều khả năng quay về tỉnh Đắk Nông. Do đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã thông báo và phối hợp với lực lượng Công an TP Gia Nghĩa để triển khai lực lượng vây bắt đối tượng.

Đến 0h00’ ngày 19/3, tổ công tác phối hợp với Công an TP Gia Nghĩa bắt giữ đối tượng khi đang có mặt tại một cơ sở lưu trú trên địa bàn TP Gia Nghĩa.

Tại cơ quan điều tra, Trần Văn Quân khai nhận, vào ngày 13/3, do có mâu thuẫn trong lúc uống rượu vào nên Quân đã dùng dao đâm chết ông K. rồi sử dụng xe máy đi đến nhiều tỉnh, thành phía Nam lẩn trốn.

https://soha.vn/bat-giu-doi-tuong-giet-ban-nhau-roi-phong-xe-may-den-nhieu-tinh-de-lan-tron-20220319164153415.htm