Bắt giữ đối tượng dùng xe cẩu vận chuyển pháo lậu

Theo Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Bình Phước, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập, chiều 6/1, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Gia Mập và Công an xã Phước Minh phát hiện xe cẩu không có biển số do Lý Mách Bình điều khiển lưu thông trên đường ĐT.759 (đoạn qua địa bàn xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập) có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành dừng xe kiểm tra.



Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 55kg pháo các loại được tài xế Bình ngụy trang trên xe cẩu. Lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, niêm phong và tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện phạm tội nói trên.