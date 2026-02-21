Bắt giữ đối tượng đốt xe khi bị kiểm tra độ cồn

Sáng 21-2, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã phối hợp với Công an phường Cam Linh bắt giữ đối tượng có hành vi chống đối người thi hành công vụ, đốt xe máy gây mất an ninh trật tự.

Theo đó, khoảng 12 giờ 40 phút ngày 20-2, tại khu vực trước số nhà 357 đường 3 Tháng 4, phường Cam Linh, Tổ tuần tra kiểm soát (TTKS) thuộc Đội CSGT Đường bộ, Phòng CSGT đang thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đã phát hiện một trường hợp vi phạm giao thông.

Theo đó, lực lượng chức năng phát hiện mô tô Yamaha Exciter màu đen đỏ, biển kiểm soát 79V1-1656 do một người đàn ông điều khiển, chở theo một phụ nữ. Cả hai đều không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Ngoài ra, phương tiện còn không có gương chiếu hậu bên trái theo quy định.

Đối tượng có biểu hiện chống đối tổ TTKS

Tổ TTKS đã ra hiệu lệnh dừng xe, thông báo lỗi vi phạm và yêu cầu người điều khiển kiểm tra nồng độ cồn, xuất trình giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc và giấy tờ tùy thân.

Tuy nhiên, người vi phạm không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, không xuất trình các loại giấy tờ cần thiết.

Trong quá trình làm việc, đối tượng có biểu hiện chống đối, la ó gây mất trật tự công cộng, đạp ngã xe rồi kéo phương tiện ra giữa đường gây cản trở giao thông.

Sau đó, người này dùng bật lửa đốt xe và dùng gạch đá ven đường đập phá phương tiện trước khi bỏ đi cùng người phụ nữ.

Sau khi xô đổ xe, đối tượng tự đốt xe

Clip: Đối tượng chống đối CSGT rồi đốt xe xảy ra ở phường Cam Linh

Trước tình huống trên, Tổ TTKS đã tiến hành tuyên truyền, vận động, yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm, đồng thời ghi hình toàn bộ quá trình làm việc. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành và tiếp tục có hành vi đốt phá phương tiện.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông, sử dụng bình chữa cháy và huy động người dân hỗ trợ dập tắt hoàn toàn đám cháy, đồng thời phối hợp với Công an phường Cam Linh tổ chức truy xét đối tượng.

Qua xác minh, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1992, trú tại tổ dân phố Thuận Hòa, phường Cam Linh).

Đối tượng có một tiền án 1 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy", chấp hành xong án phạt tù ngày 25-6-2025.

Cơ quan công an đã tạm giữ phương tiện biển kiểm soát 79V1-1656 để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.