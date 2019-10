Bắt giữ đối tượng đâm chết người sau va chạm giao thông ở Sài Gòn

Tối 16/10, Công an quận Bình Tân, TPHCM đang giữ hình sự đối với Trần Hoà Minh (SN 1999, ngụ tỉnh Long An) để điều tra về hành vi "Giết người". Nạn nhân là anh Huỳnh Văn Sỹ (SN 1988, ngụ tỉnh Đồng Tháp).



Theo đó, khoảng 18h30 ngày 13/10, anh Sỹ được 1 người bạn chở trên xe máy hiệu AirBlade lưu thông tới trước cây xăng trước số 822 đường Hương Lộ 1, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TPHCM. Lúc này, xe máy của 2 anh va chạm với xe máy hiệu Ware do 2 thanh niên (chưa rõ lai lịch) điều khiển.

Sau đó, 2 bên cự cãi và xông vào đánh nhau. Người bạn anh Sỹ lấy dao định định đâm 2 thanh niên thì 1 người bỏ chạy vào tiệm hớt tóc lấy cây kéo. Tiếp đó, nam thanh niên quay trở lại thì thấy người bạn bị đánh nên xông vào can ngăn.

Trong lúc can ngăn, nam thanh niên rút kéo đâm vào ngực anh Sỹ khiến trọng thương gục tại chỗ. Gây án xong, 2 thanh niên lên xe máy tẩu thoát. Riêng anh Sỹ được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Qua trích xuất camera an ninh, công an xác định đối tượng gây án là Minh nên truy xét. Bằng nghiệp vụ, công an đã bắt giữ được Minh khi đang lẩn trốn ở tỉnh Long An. Bước đầu, Minh thừa nhận hành vi phạm tội.