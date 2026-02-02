Bắt giữ đối tượng Bùi Ngọc Phước SN 1972

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai ngày 2/2 cho biết vừa tiếp nhận đối tượng truy nã Bùi Ngọc Phước, Sinh năm 1972, ngụ xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai tội đánh bạc từ Công an xã Phước Thái.

Trước đó, Bùi Ngọc Phước phạm tội đánh bạc rồi nhanh chân bỏ trốn nên tháng 5/2022 bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an huyện Long Thành cũ) ra Quyết định truy nã toàn quốc. Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, mới đây Công an xã Phước Thái phát hiện Phước đang lẩn trốn tại khu vực khu phố Hương Phước, phường Phước Tân nên phối hợp với Công an phường Phước Tân, Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành phát hiện bắt giữ.

Đối tượng truy nã Bùi Ngọc Phước - Ảnh: Công an Đồng Nai

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang điều tra mở rộng và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi các đối tượng truy nã ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Người đầu thú có thể đến trực tiếp trình diện; gọi điện thoại; thông qua người thân liên hệ với Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ qua Fanpage.