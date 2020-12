Bắt giữ đôi tình nhân bán ma túy, chuẩn bị trốn sang Campuchia

Trước đó, ngày 27/10, Công an quận 4 (TP Hồ Chí Minh) bắt quả tang Huy đang mua bán trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 4 kg ma túy tổng hợp.



Quá trình điều tra, Huy khai nhận đã sống như vợ chồng với Linh. Linh là người giúp sức tích cực cho Huy trong việc mua bán ma túy.

Trong thời gian bị tạm giữ để điều tra, Huy đã bỏ trốn khỏi nơi bị tạm giữ. Sau khi bỏ trốn, Huy đã liên lạc điện thoại với Linh để cùng nhau đi trốn.

Đến ngày 2/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Huy và thông báo truy tìm đối với Linh.

Chiều 4/12, Huy và Linh đi xe khách đến xã Phước Hưng (huyện An Phú, tỉnh An Giang) để tìm cách trốn sang Campuchia thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tang vật thu giữ từ đối tượng Huy.

Hiện, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang đã bàn giao Huy và Linh cho Công an TP Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra, xử lý.