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Bắt giữ Đinh Viết Hoàng SN 1995

Minh Tuệ
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Đang di chuyển bằng xe máy điện trong đêm, 2 cô gái bị gã thanh niên áp sát cướp phăng chiếc iPhone 14 Pro Max rồi tăng ga tẩu thoát.

Ngày 18/8, Công an phường Phú Mỹ cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM đang lấy lời khai Đinh Viết Hoàng (SN 1995, ngụ phường Tân Thành) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Trước đó, khoảng 23h15' ngày 16/8/2026, chị N.T.K.T (SN 1998) cùng chị V.T.B.V (SN 2009) lưu thông bằng xe máy điện trên đường Võ Nguyên Giáp, hướng từ đường Trường Chinh đi đường Võ Văn Kiệt. Khi đến khu vực khu phố Mỹ Thạnh (phường Phú Mỹ) một nam thanh niên điều khiển xe máy từ phía sau bất ngờ áp sát, giật 1 điện thoại iPhone 14 Pro Max của chị T..

Sau đó, thanh niên nhanh chóng tẩu thoát về hướng đường Võ Văn Kiệt.

- Ảnh 1.

Đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Nhận tin, công an vào cuộc điều tra xác định Đinh Viết Hoàng là nghi phạm gây án. Bằng nghiệp vụ, công an đã bắt giữ Đinh Viết Hoàng sau khoảng 20 giờ gây án, đồng thời thu giữ tài sản bị cướp và phương tiện liên quan khi đối tượng đang lẩn trốn.

Đáng chú ý, Đinh Viết Hoàng đã có 1 tiền án về tội "Cướp tài sản". Sau khi chấp hành án, đối tượng không tu chí làm ăn, có biểu hiện lười lao động, thích hưởng thụ, tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Tags

Phòng Cảnh sát Hình sự

Công an phường Phú Mỹ

Đinh Viết Hoàng

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