HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt giữ Đinh Từ Thiện SN 1992

Trang Anh
|

Đinh Từ Thiện bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định truy nã về tội Đánh bạc.

Công an TP Hải Phòng ngày 28/9/2026 cho biết, ngày 27/9/2026, Công an xã Kim Thành bắt giữ thành công đối tượng truy nã Đinh Từ Thiện (sinh năm 1992, trú tại thôn 4, xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình) sau hơn 1 năm bỏ trốn.

Trước đó, Đinh Từ Thiện bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định truy nã về tội Đánh bạc. Trong thời gian lẩn trốn, thường xuyên thay đổi nơi ở và tìm nhiều cách che giấu tung tích.

- Ảnh 1.

Đối tượng Đinh Từ Thiện - Ảnh: Công an Hải Phòng

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, ngày 27/9/2026, Tổ công tác của Công an xã Kim Thành phát hiện, bắt giữ thành công Đinh Từ Thiện tại phường Trảng Dài, thành phố Đồng Nai và bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Kết quả trên tiếp tục khẳng định quyết tâm của Công an xã Kim Thành trong công tác truy bắt tội phạm truy nã, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Điều tra số tiền hơn 1 tỷ đồng của 50 người, công an bắt Nguyễn Hải Đăng SN 1992
Tags

đánh bạc

Công an TP Hải Phòng

Ninh Bình

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

02:10
Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

01:03
Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

02:14
SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

01:37
Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

01:07
Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

01:18
VinFast Evo Grand thế hệ mới chạy tới 262 km/sạc, bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin

VinFast Evo Grand thế hệ mới chạy tới 262 km/sạc, bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin

01:32
Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

01:25
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại