Bắt giữ Đinh Từ Thiện SN 1992

Đinh Từ Thiện bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định truy nã về tội Đánh bạc.

Công an TP Hải Phòng ngày 28/9/2026 cho biết, ngày 27/9/2026, Công an xã Kim Thành bắt giữ thành công đối tượng truy nã Đinh Từ Thiện (sinh năm 1992, trú tại thôn 4, xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình) sau hơn 1 năm bỏ trốn.

Trước đó, Đinh Từ Thiện bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định truy nã về tội Đánh bạc. Trong thời gian lẩn trốn, thường xuyên thay đổi nơi ở và tìm nhiều cách che giấu tung tích.

Đối tượng Đinh Từ Thiện - Ảnh: Công an Hải Phòng

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, ngày 27/9/2026, Tổ công tác của Công an xã Kim Thành phát hiện, bắt giữ thành công Đinh Từ Thiện tại phường Trảng Dài, thành phố Đồng Nai và bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Kết quả trên tiếp tục khẳng định quyết tâm của Công an xã Kim Thành trong công tác truy bắt tội phạm truy nã, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và cuộc sống bình yên cho Nhân dân.