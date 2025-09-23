HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt giữ, di lý Đinh Thị Trúc Linh

Chi Chi |

Đinh Thị Trúc Linh là đối tượng bị Công an TP.HCM truy nã.

Mới đây, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã bắt được đối tượng truy nã đang lẫn trốn trên địa bàn phường Sơn Qui là Đinh Thị Trúc Linh (sinh năm 1985, nơi thường trú xã Thạnh Trị, Thành phố Cần Thơ).

Trước đó, vào lúc 23 giờ 45 phút, ngày 17/9/2025 tại căn nhà không số thuộc khu phố Lăng Hoàng Gia, phường Sơn Qui, tỉnh Đồng Tháp, Công an phường Sơn Qui phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM bắt đối tượng truy nã tên Đinh Thị Trúc Linh về tội danh “Cướp tài sản” theo Quyết định truy nã số của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM.

Bắt giữ, di lý Đinh Thị Trúc Linh - Ảnh 1.

Đối tượng Đinh Thị Trúc Linh tại cơ quan Công an. Ảnh: CA Đồng Tháp

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM đã di lý đối tượng Đinh Thị Trúc Linh về Cơ quan Cảnh sát điều tra để tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Khám xét phòng trọ, bắt giữ Trần Huy Thắng, thu giữ hàng loạt vũ khí nóng
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

Phụ nữ

cướp tài sản

công an TP.HCM

bắt giữ

đối tượng truy nã

di lý

Hay độc lạ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại