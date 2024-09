Bắt giữ 6 nghi phạm trộm cắp cáp tiếp địa trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Trước đó, vào tháng 8, Công an huyện An Lão nhận được đơn trình báo của Công ty TNHH quản lý & khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (VIDIFI) về việc trên tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn thuộc địa bàn huyện An Lão xảy ra 4 vụ mất trộm dây cáp tiếp địa đèn chiếu sáng từ 3/8 - 21/8.

Các nghi phạm cùng tang vật trộm cắp.

Ngoài ra, trên tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn thuộc địa bàn tỉnh Hưng Yên xảy ra 4 vụ, tỉnh Hải Dương xảy ra 6 vụ đều mất trộm dây cáp tiếp địa đèn chiếu sáng.

Đặc điểm chung của các nhóm trộm này là chúng thường thực hiện hành vi trộm cắp vào ban đêm, đi xe máy để tại các tuyến đường gom cạnh cao tốc - nơi có hệ thống cây chăn gió um tùm, không có camera an ninh, mặc trang phục bịt kín... Sau khi trộm cắp được, chúng di chuyển qua các tuyến đường hẻo lánh, xa khu dân cư, không có hệ thống camera an ninh để chuyển đi tiêu thụ. Các vụ trộm cắp tài sản gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Vào cuộc xác minh, điều tra, ngày 20/8, Công an huyện An Lão bắt giữ 6 nghi phạm gồm: Bùi Quang Nghiêm (SN 1990) và Phạm Đức Hà (SN 1996, cùng trú tại xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy); Đào Xuân Mạnh (SN 1992) và Phạm Thị Xoan (SN 1978, cùng trú tại xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy); Vũ Khắc Hiệp (SN 1978, trú tại phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) và Phạm Văn Hậu (SN 1980, trú tại xã Thụy Hương, huyện Kiến Thụy).

Đại tá Lê Nguyên Trường - Phó Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng khen thưởng Công an huyện An Lão.

Sáng 23/9, Đại tá Lê Nguyên Trường - Phó Giám đốc Công an Thành phố, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng - cùng lãnh đạo huyện An Lão đã khen thưởng Công an huyện An Lão vừa triệt phá thành công 2 chuyên án, trong đó có chuyên án nêu trên.