Sáng 17/4, Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự giữ các nghi phạm sử dụng hung khí, dàn cảnh rượt đuổi nhau, cướp xe máy trên nhiều tuyến phố Hải Phòng.

Các nghi phạm vừa bị cảnh sát bắt giữ để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, cướp tài sản và sử dụng vụ khí quân dụng.

Trước đó, khoảng 1h30' ngày 13/4, Tổ công tác HP22 Công an phường Lê Chân (Hải Phòng) đang làm nhiệm vụ tại tuyến đường Hồ Sen (Lê Chân, Hải Phòng) phát hiện 2 xe máy rượt đuổi nhau tốc độ cao theo hướng Nguyễn Văn Linh - Tô Hiệu. Người ngồi phía sau xe rượt đuổi cầm 1 thanh kiếm dài 1m.

Tổ công tác tiếp cận, áp giải người cầm kiếm về trụ sở đơn vị, thu giữ 1 xe máy BKS: 17B6-488.07 và 1 thanh kiếm, các đối tượng còn lại bỏ chạy thoát.

Quá trình khai thác nhanh kẻ bị bắt giữ là Lê Văn Bảo Nam (SN 2010, ở Đông Hải, TP Hải Phòng), được bạn mạng xã hội có nick facebook là “Chung Hieu” rủ đi cướp xe.

Đến 23h ngày 14/4, lực lượng Công an bắt giữ 5 thanh niên có liên quan đến hành vi cướp tài sản và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Tang vật và hung khí bị thu giữ.

Quá trình điều tra xác định, Đoàn Chung Hiếu (SN 2009, trú tại phường Hải An, TP Hải Phòng) mua xe máy Honda - Airblade BKS: 34AA - 673.07 không giấy tờ.

Sau đó, Hiếu bán cho anh Trần Mạnh Quân (SN 2009, trú tại phường Đông Hải, Hải Phòng) với giá 14,5 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó Hiếu lên kế hoạch để cướp lại xe vì cho rằng xe không giấy tờ bị hại sẽ không dám trình báo cơ quan công an.

Ngày 12/4, tại khu vực quán Game G4 Tràng Cát (Hải An, Hải Phòng) Đoàn Chung Hiếu lên kế hoạch bàn bạc với Vũ Phương Phú (SN 2009, trú tại phường Hải An, Hải Phòng) và Phùng Văn Hải (SN 2009, trú tại phường Hải An, Hải Phòng) đi cướp lại xe.

Do Phú có quen biết anh Quân nên được giao việc rủ anh Quân đi "lượn đường" bằng xe máy mua của Hiếu. Hiếu chuẩn bị 2 chai thủy tinh để ném, Hải chuẩn bị kiếm, còn Hiếu tiếp tục rủ thêm Lê Văn Bảo Nam đi cướp lại xe.

Như kế hoạch đã bàn khoảng khoảng 0h ngày 13/4, Phú hẹn được anh Quân đi xe mà Hiếu đã bán, Phú chở a Quân đi “lượn đường”. Sau khi báo vị trí, nhóm Hiếu, Nam, Hải gặp được Phú và anh Quân tại khu vực vòng xuyến Bùi Viện - Ngã 5 sân bay Cát Bi, Phú nháy đèn, bấm còi inh ỏi ra tín hiệu để Hiếu gây sự đuổi.

Các đối tượng đuổi nhau qua nhiều tuyến phố Bùi Viện, Lê Hồng Phong, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Linh, Hồ Sen với kịch bản khi đến khu vực hợp lý Phú sẽ giảm tốc độ để xe Hiếu vượt lên và dùng kiếm chém anh Quân, sau đó Phú sẽ bỏ xe chạy để Hiếu cùng đồng bọn cướp lại xe.

Tuy nhiên, khi đuổi qua đường Hồ Sen thì Nam bị Tổ công tác HP22 Công an phường Lê Chân bắt giữ, Phú và Hiếu chạy thoát.

Ngày 13/4, sợ bị lộ, Hiếu bảo Phú khuyên Quân bán xe cho một người lạ mặt với giá 18 triệu đồng với lý do xe không có giấy tờ.

Xét thấy vụ việc trên có dấu hiệu của hành vi Cướp tài sản, gây rối trật tự công cộng và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, đồng thời vụ việc xảy ra trên nhiều địa bàn phường, phức tạp, nghiêm trọng, Đại tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Thành phố chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố phối hợp với Công an phường Lê Chân và Công an các phường có liên quan tiếp tục tích cực phối hợp điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hiện, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng đang thụ lý, điều tra.