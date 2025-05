Ngày 13-5, Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức khen thưởng đột xuất các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, thực hiện chuyên án TNL8 về đấu tranh với các đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển vật liệu nổ trái phép xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án TNL8, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra hoạt động mua bán, tàng trữ, vận chuyển vật liệu nổ trái phép.

Đại tá Nguyễn Viết Ánh trao thưởng cho các đơn vị tham gia ban chuyên án. Ảnh: Công an Quảng Trị

Kết quả, từ ngày 3 đến 8-5, các đơn vị đã phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ 358,3 kg thuốc nổ, 1 khẩu súng hơi và 767 viên đạn chì.

Nhằm kịp thời động viên tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, đại tá Nguyễn Viết Ánh - Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị - đã trao thưởng cho Phòng An ninh nội địa và 1 phòng nghiệp vụ mỗi đơn vị 15 triệu đồng; Phòng An ninh điều tra 10 triệu đồng; Công an xã Gio Mai 5 triệu đồng.

Đại tá Nguyễn Viết Ánh đánh giá cao kết quả của Ban Chuyên án và sự hiệp đồng phối hợp chặt chẽ của các đơn vị nghiệp vụ, đặc biệt là tinh thần quyết tâm trấn áp tội phạm của cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị tham gia chuyên án.

Đại tá Nguyễn Viết Ánh yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục chỉ đạo, tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương củng cố, hoàn tất thủ tục, hồ sơ để phục vụ hoạt động điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.