Bắt giữ 4 đối tượng truy nã trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội

Cụ thể, vào lúc 10h30 ngày 4/9, Công an quận Tân Bình phối hợp với Công an xã Vĩnh Thạnh (huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) bắt giữ được đối tượng C.P.N.Trường tại ấp Cái Tràm xã Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.



Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình thụ lý điều tra vụ án hình sự “Trộm cắp tài sản” xảy ra ngày 10/11/2008 tại số 13/2 Lý Thường Kiệt (phường 9, quận Tân Bình) do C.P.N.Trường (SN 1988; thường trú ấp Ô Đùng, xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) thực hiện.

Bốn đối tượng truy nã bị bắt.

Cùng ngày 4/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình tiếp tục bắt giữ đối tượng truy nã D.H.Vinh (SN 1987; thường trú phường 14, quận Tân Bình) tại nhà trọ số 182/5 Tân Hương phường Tân Quý, quận Tân Phú.

Tại cơ quan điều tra, D.H.Vinh thừa nhận hành vi cùng đồng bọn tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền trên mạng Internet xảy ra vào ngày 26/12/2018 tại nhà số 83/88 Năm Châu phường 11, quận Tân Bình.

Ngày 18/9/2021, Công an quận Tân Bình phối hợp với Công an huyện Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng) bắt giữ 2 đối tượng truy nã T.A.Liên và T.P.Sầu tại thôn Nam Hiệp 1 (xã Ka Đô, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) về tội: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công dân” (xảy ra ngày 20/12/1996 tại 70/22 đường 13, phường 18, quận Tân Bình) .