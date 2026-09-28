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Bắt giữ 3 thành viên tổ chức khủng bố Việt Tân

Minh Tuệ
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Nguyễn Đức Thuận, Hồ Phạm Hiệp Huy, Thái Công Trường Sơn thuộc tổ chức Việt Tân đã bị bắt giữ khi nhập cảnh trái phép qua cửa khẩu Mỹ Quý Tây.

Ngày 28/9, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đức Thuận, Hồ Phạm Hiệp Huy, Thái Công Trường Sơn để điều tra về tội “ Khủng bố ” theo quy định tại khoản 2 Điều 299 và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại khoản 2 Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam nêu trên.

Hồi 21h50 ngày 18/9, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, tỉnh Tây Ninh phát hiện, bắt quả tang 3 người đang nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ biên giới Campuchia, gồm Nguyễn Đức Thuận (SN 1974 tại tỉnh Lâm Đồng), Hồ Phạm Hiệp Huy (SN 1975 tại TP.HCM), Thái Công Trường Sơn (SN 1980, trú tại tỉnh Đồng Tháp).

3 thành viên tổ chức khủng bố Việt Tân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam vừa bị bắt giữ. (Ảnh minh hoạ)

Trong số này, Nguyễn Đức Thuận sử dụng 2 căn cước công dân giả mang tên Phan Đức Trung (trên Căn cước công dân giả là ảnh Nguyễn Đức Thuận), 1 hộ chiếu Na Uy mang tên Nguyen Duc Thuan; Hồ Phạm Hiệp Huy mang theo 1 hộ chiếu Úc mang tên Tran Hiep.

Ngày 19/9, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, tỉnh Tây Ninh bàn giao 3 đối tượng và hồ sơ vụ việc cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã bàn giao 3 đối tượng và hồ sơ vụ việc cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra, Nguyễn Đức Thuận, Hồ Phạm Hiệp Huy, Thái Công Trường Sơn đã khai nhận là thành viên của tổ chức khủng bố “ Việt Tân ”, mang theo giấy tờ giả nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đổi tượng để xử lý theo quy định.

Tags

Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ

Công an tỉnh Tây Ninh

Nguyễn Đức Thuận

Na Uy

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