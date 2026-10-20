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Bắt giữ 3 nghi can vụ 8 xe ô tô bị đập vỡ kính trong đêm

TRẦN LỘC
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Công an Nghệ An bắt giữ 3 đối tượng liên quan vụ 8 xe ô tô bị đập vỡ kính trong đêm ở vỉa hè đường Quang Trung, phường Thành Vinh.

Ngày 20/10, Công an Nghệ An bắt giữ 3 nghi can liên quan vụ hàng loạt ô tô bị đập kính trong đêm tại vỉa hè trước chung cư T&T Victoria (đường Quang Trung, phường Thành Vinh).

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nhóm này còn liên quan đến vụ đập kính 2 ô tô xảy ra cùng ngày tại xã Diễn Châu. Hiện danh tính những người này vẫn chưa được công bố.

- Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc

Trước đó, sáng sớm 19/10 nhiều xe ô tô đỗ tại khu vực vỉa hè trước chung cư T&T Quang Trung bị đập vỡ kính.

Theo ghi nhận tại hiện trường, hàng loạt ô tô bị vỡ kính cửa sổ, mảnh kính văng tung tóe xuống mặt đất. Đồ đạc bên trong một số xe bị xáo trộn, nghi do kẻ gian tìm kiếm tài sản.

Một chủ xe cho biết, sáng sớm 19/10, ông nhận được điện thoại thông báo ô tô bị đập vỡ kính. Khi đến kiểm tra phát hiện giấy tờ xe bị mất.

Đại diện Ban Quản lý chung cư cho biết, có 8 xe ô tô thuộc nhiều hãng khác nhau bị đập vỡ kính. Qua kiểm tra ban đầu, nghi kẻ gian dùng vật nhọn tác động vào kính rồi giật cả tấm kính ra ngoài để lấy tài sản.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Thành Vinh đã có mặt khám nghiệm hiện trường, xác minh và điều tra làm rõ vụ việc.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Tags

Đập vỡ kính

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