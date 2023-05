Bắt giữ 2 "siêu trộm" sau 6 năm trốn truy nã ở nước ngoài

Đối tượng Đặng Văn Sếnh (SN 1995) và Triệu Văn Lìn (SN 1996) cùng trú tại xã Xuân La, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn và Công an huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng truy nã về tội Trộm cắp tài sản. Sếnh và Lìn là 2 trong 7 đối tượng đã gây ra 46 vụ trộm cắp xe máy tại các địa bàn 5 huyện vùng cao thuộc các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng.

Hai đối tượng tại cơ quan công an

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Kạn phát hiện 02 đối tượng đang có mặt tại địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. Ngày 26/5/2023, Tổ công tác Công an tỉnh Bắc Kạn phối hợp lực lượng chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bắt giữ thành công hai đối tượng khi chúng đang có mặt tại một cơ sở lưu trú thuộc phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu. Tại cơ quan Công an hai đối tượng khai nhận vừa từ Campuchia về Vũng Tàu du lịch thì bị bắt giữ.

Các đối tượng cho biết, sau khi ổ nhóm trộm cắp của mình bị triệt phá, nhiều đối tượng bị bắt, Sếnh và Lìn đã bỏ trốn khỏi địa phương rồi qua sinh sống tại Trung Quốc và Campuchia.

Hai đối tượng đã được bàn giao cho Công an huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn để xử lý theo thẩm quyền./.