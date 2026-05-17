Bắt giữ 12 người, khám xét khẩn cấp 5 địa điểm trong chuyên án quy mô lớn

Ngày 16/5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đồng Nai cho biết đơn vị vừa chủ trì phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, các phòng nghiệp vụ Công an thành phố triệt phá một đường dây hoạt động cá độ bóng đá trên không gian mạng quy mô lớn tại thành phố Đồng Nai và các tỉnh, thành phố khác bắt nhiều đối tượng.

Các đối tượng lúc mới bị bắt. Ảnh: CA Đồng Nai

Kết quả điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành bắt giữ 12 đối tượng, khám xét khẩn cấp 05 địa điểm trong đường dây hoạt động cá độ bóng đá trên không gian mạng, trong đó bắt giữ đối tượng cầm đầu Tr. Nh. T. (sinh năm 1995) và Ph.C. B. (sinh năm 1989) cả 2 đều ngụ thành phố Đồng Nai đã sử dụng tài khoản cấp độ “Super Master” để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá trên trang web “bong88”, đối tượng chia tách từ tài khoản “Super Master” thành nhiều tài khoản cấp độ “Master”, “Agent”, “Member” cho hàng trăm đối tượng trên địa bàn thành phố Đồng Nai và các tỉnh, thành phố khác, tham gia cá độ bóng đá ở nhiều giải đấu khác nhau với số tiền giao dịch lên đến hơn 70 tỷ đồng mỗi tháng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra mở rộng, và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.