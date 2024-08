Chiều 2-8, thượng tá Huỳnh Thanh Bình, Trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với tài xế xe bán tải là Trần Doãn Tùng (49 tuổi, ngụ huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) - người gây tai nạn làm 3 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo một đoạn camera hành trình do người dân ghi lại, vào thời điểm xảy ra tai nạn, xe bán tải do Tùng điều khiển đã lấn làn, vượt một ô tô phía trước nên lao thẳng vào xe máy do chị Quách Thị L. (36 tuổi, trú xã Ea Đar, huyện Ea Kar) điều khiển chở chồng và con trai. Hậu quả, cả 3 nạn nhân trên xe máy văng vào lề đường, tử vong tại chỗ.

Nguyên nhân bước đầu dẫn đến vụ tai nạn được cơ quan chức năng nhận định do người điều khiển xe bán tải vượt không đảm bảo an toàn.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 6 giờ 50 phút ngày 2-8, bà L. điều khiển xe máy mang BKS: 47F1-476.48 chở chồng và con trai từ TP Buôn Ma Thuột về huyện Ea Kar.

Khi di chuyển trên Quốc lộ 26 (đoạn qua xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột), xe máy của bà L. bị xe bán tải mang BKS: 47C-286.03 do ông Trần Doãn Tùng điều khiển theo hướng ngược lại tông trúng. Cú tông trực diện làm cả 3 người trong gia đình bà L. tử vong tại chỗ.

Khoảnh khắc xe bán tải gây tai nạn

