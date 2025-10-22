Ngày 21/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phan Văn Phòng (sinh năm 1965, trú tại xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ) về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Đối tượng Phan Văn Phòng bị xác định có hành vi giết mổ, trữ đông gần 38 tấn thịt lợn nhiễm virus gây bệnh dịch tả lợn Châu Phi để chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ thi hành quyết định khởi tố bị can Phan Văn Phòng (áo trắng). Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh, nhiều hộ chăn nuôi tìm cách giấu dịch, bán tháo lợn nhiễm bệnh với giá rẻ. Đây là điều kiện để một số đầu nậu, thương lái bất hợp pháp thu gom lợn bệnh, giết mổ, cấp đông, chờ khi dịch qua đi và giá thịt tăng cao thì đưa ra tiêu thụ nhằm trục lợi. Hành vi này không chỉ làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh mà còn đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng.

Trước thực trạng đó, Công an tỉnh Phú Thọ đã tập trung lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi mua bán, vận chuyển, giết mổ lợn nhiễm bệnh.

Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở giết mổ của Phan Văn Phòng có dấu hiệu nghi vấn. Tiến hành kiểm tra tại xã Vĩnh Hưng, tổ công tác phát hiện 5 kho lạnh chứa tổng cộng 37.484 kg thịt và da lợn có dấu hiệu biến đổi màu sắc, mẩn đỏ.

Kết quả giám định của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Phú Thọ xác định toàn bộ mẫu bệnh phẩm đều dương tính với virus gây bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Tại cơ quan điều tra, ông Phòng khai nhận, từ tháng 4/2025 đến nay, lợi dụng tình hình dịch bệnh, đối tượng đã thu mua hoặc xin lợn chết, lợn bệnh từ các hộ dân trong và ngoài xã với giá rẻ, sau đó mang về xẻ thịt, cấp đông để chờ tiêu thụ ra thị trường nhằm thu lợi bất chính.