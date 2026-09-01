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Bắt giam nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự ở Quảng Ngãi

Thanh Ba
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Nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện ở Quảng Ngãi bị khởi tố, bắt giam về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Ngày 1/9, một nguồn tin cho biết Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Ngọc Hoàng (nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Phổ; nay là Phòng Thi hành án dân sự khu vực 6 - Quảng Ngãi).

Ông Hoàng bị khởi tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, theo điểm c khoản 2 Điều 355 Bộ luật Hình sự.

Cũng trong vụ án này, ngày 15/8/2025, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Đỗ Văn Lực, nguyên chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Đức Phổ (nay là Phòng Thi hành án dân sự khu vực 6, tỉnh Quảng Ngãi) về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Trước đó, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tiếp nhận đơn tố giác của ông N.H.P. với nội dung cho rằng trong quá trình tổ chức thi hành án theo Quyết định số 79/QĐ-CCTHADS ngày 17/10/2017, chấp hành viên đã có hành vi kê biên, xử lý tài sản trái pháp luật, gây thiệt hại đến tài sản của gia đình một người dân.

Vào cuộc điều tra, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã khởi tố đối với ông Lực và ông Hoàng.

Tags

Nguyễn Ngọc Hoàng

Quảng Ngãi

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

thi hành án dân sự

lạm dụng chức vụ

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