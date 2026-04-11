Bắt giam người đàn ông đỗ ô tô chắn barie hầm chung cư ở Hà Nội

MINH TUỆ |

Người đàn ông đỗ ô tô chắn barie hầm chung cư Hinode (Hà Nội) do mâu thuẫn với chủ đầu tư về giá dịch vụ bị khởi tố và bắt tạm giam.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thế Bằng (sinh năm 1962, trú tại ngõ Tân Lập, phường Bạch Mai, Hà Nội) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Bắt giam người đàn ông Gây rối trật tự công cộng tại chung cư Hinode Hà Nội - Ảnh 1.

Nguyễn Thế Bằng tại cơ quan công an.

Xuất phát từ mâu thuẫn với chủ đầu tư chung cư Hinode (số 201 Minh Khai, phường Bạch Mai) về giá dịch vụ, ngày 1/4, Bằng đỗ ô tô chắn barie lối vào tầng hầm khu chung cư. Sau đó, anh ta khóa xe rồi bỏ đi, gây cản trở, gây ách tắc kéo dài từ khu vực barie đến cửa hầm và đường nội bộ khu chung cư, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của cư dân và an ninh trật tự trên địa bàn phường Bạch Mai.

Theo Công an TP Hà Nội, vụ việc xảy ra tại chung cư Hinode là bài học cảnh tỉnh sâu sắc cho các tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết tranh chấp tại các tòa nhà chung cư trên địa bàn TP Hà Nội.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố khuyến cáo cư dân giải quyết mâu thuẫn tại chung cư phải đúng pháp luật. Cư dân cần gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết tranh chấp hợp đồng dịch vụ, không nghe kích động, xúi giục dẫn đến các hành vi gây mất an ninh trật tự, vi phạm pháp luật.

Cựu hiệu trưởng kháng cáo vụ thu 15.000 đồng một tiết học thêm của học sinh
Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

01:34
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

00:54
Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

00:44
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

00:48
Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

00:57
