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Bắt giam một cựu Phó Viện trưởng thuộc trường Đại học Trưng Vương

Viên Minh
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Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Năm cựu Phó Viện trưởng một viện thuộc Trường Đại học Trưng Vương, liên quan vụ chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Năm (SN 1982, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội) về tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 4, Điều 357, Bộ luật hình sự.

Động thái trên được đưa ra trong quá trình Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang mở rộng điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, xảy ra trong thời gian từ năm 2019 đến năm 2025 tại tỉnh Tuyên Quang và TP Hà Nội.

Theo kết quả điều tra mở rộng, từ tháng 8/2018 đến tháng 6/2022, Nguyễn Văn Năm giữ chức Phó Viện trưởng Viện Công nghệ và hợp tác đào tạo thuộc Trường Đại học Trưng Vương.

- Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Văn Năm (áo trắng). (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)

Trong thời gian này, cơ quan điều tra xác định Năm đã cố ý thực hiện nhiệm vụ vượt quá quyền hạn được giao, qua đó tạo điều kiện để Phạm Quốc Dương (SN 1983, trú tại xã Thanh Trì, TP Hà Nội), được quản lý hoạt động đào tạo một lớp đại học chuyên ngành Luật kinh tế hệ vừa làm vừa học tại tỉnh Hà Giang cũ.

Lợi dụng việc được quản lý lớp học, Phạm Quốc Dương bị xác định đã đưa ra nhiều thông tin gian dối để thu lệ phí đầu vào và học phí của nhiều thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hà Giang cũ. Tổng số tiền được xác định gần 3 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, số tiền này không được Dương nộp đầy đủ về Trường Đại học Trưng Vương mà bị chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đến tháng 2/2025, để che giấu hành vi, Dương còn bị xác định làm giả giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời của Trường Đại học Trưng Vương rồi cung cấp cho những người đã nộp tiền học phí.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các bị can cũng như những cá nhân, tổ chức khác có liên quan đến vụ án.

Tags

Nguyễn Văn Năm

Tuyên Quang

lạm quyền

lừa đảo chiếm đoạt

làm giả tài liệu

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