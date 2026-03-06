Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lương Quốc Thuận (SN 1995, trú phường Phong Phú, TP Huế) để điều tra về hành vi cướp tài sản .

Lương Quốc Thuận bị bắt giam. (Ảnh: C.A)

Khoảng 1h10 ngày 1/3, Công an phường Hòa Cường tiếp nhận tin báo của chị V.T.N.P. (SN 1999, trú phường Hòa Cường) về việc bị một đối tượng đột nhập phòng trọ, dùng dao khống chế để cướp tài sản.

Theo nội dung trình báo, tầm 23h50 ngày 28/2, khi đang ngủ tại phòng trọ trên đường Nguyễn Tri Phương, chị P. phát hiện nam thanh niên đột nhập vào phòng, bật điện và dùng dao đe dọa. Đối tượng sau đó lấy đi 1 máy tính xách tay, 1 điện thoại di động và 1 ví tiền bên trong có hơn 3,3 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Nhận định tính chất vụ việc manh động, liều lĩnh, Phòng Cảnh sát Hình sự nhanh chóng phối hợp Công an phường Hòa Cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét, rà soát các đối tượng trong diện quản lý. Kết quả, lực lượng công an xác định đối tượng nghi vấn là Lương Quốc Thuận nên tiến hành triệu tập để làm việc.

Qua đấu tranh, Thuận đã thừa nhận hành vi đột nhập phòng trọ, dùng dao khống chế bị hại để cướp tài sản. Ngoài ra, đối tượng còn khai nhận trước đó đã trộm cắp 1 xe mô tô Honda Air Blade mang BKS 47AS-010.74 tại địa bàn phường Thanh Khê và sử dụng phương tiện này để đi gây án.

Cách đây 1 tuần, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng phối hợp Công an xã Thăng An truy xét, làm rõ và bắt giữ Nguyễn Công Toàn (SN 1997, trú thôn Bình Túy, xã Thăng An) về hành vi cướp tài sản.

Cụ thể, khoảng 10h45 ngày 26/2, Công an xã Thăng An tiếp nhận tin báo của bà H.T.T. (SN 1969, trú xã Xuân Phú) về việc bị một đối tượng cướp tài sản tại thôn Bình Hòa, xã Thăng An.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Thăng An báo cáo lãnh đạo Công an thành phố, Phòng Cảnh sát Hình sự phân công lực lượng phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh, truy xét đối tượng gây án.

Đến 13h cùng ngày, sau hơn 2 giờ truy xét quyết liệt, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Công Toàn là đối tượng thực hiện hành vi phạm tội và triệu tập về trụ sở Công an xã làm việc.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Công Toàn đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.